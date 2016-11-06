15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş güzergahında silahıyla birlikte intihar etmek isteyen bir şahıs nedeniyle polis ekipleri alarma geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şahsın rastgele ateş etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü çift taraflı trafiğe kapattı. Yaklaşık 15 dakika trafiğe kapalı kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişler kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlarken şahsı ikna etmek için olay yerine müzakere ekipleri geldi. Müzakere ekiplerinin ikna çabaları sürerken şahsın başına silah dayadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişler yaşanan intihar teşebbüsü nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

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