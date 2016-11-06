Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde silahla birlikte intihar etmek isteyen bir şahıs nedeniyle polis ekiplerini alarma geçirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi

06 Kasım 2016 08:05
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi - Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş güzergahında silahıyla birlikte intihar etmek isteyen bir şahıs nedeniyle polis ekipleri alarma geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şahsın rastgele ateş etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü çift taraflı trafiğe kapattı. Yaklaşık 15 dakika trafiğe kapalı kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişler kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlarken şahsı ikna etmek için olay yerine müzakere ekipleri geldi. Müzakere ekiplerinin ikna çabaları sürerken şahsın başına silah dayadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişler yaşanan intihar teşebbüsü nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanıyor. 

OĞUZCAN YAZAR

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!