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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi !

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Polis ekipleri şahsı iknaya çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi !

10 Ocak 2018 10:16
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi - Tıkla İzle

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