Diğer
Kategoriler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet, sürücüsünün uyanıklık yaparak bariyerlerin arasından geçtiği araca çarptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kaza

05 Ocak 2017 11:21
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde meydana geldi. Köprüye doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, uyanık bir sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Polisin plastik bariyerle daralttığı köprü girişinde trafik olduğunu fark eden bir sürücü, uyanıklık yaparak bariyerlerin arasından geçti. Trafikten kaçmak için başkalarının hayatını tehlikeye sokan sürücüyü son anda fark eden motosiklet sürücüsü hızla frene bastı. Ancak motosiklet sürücüsü araca çarpmaktan kaçamadı. Motosikletli şahıs kazayı yara almadan atlatırken, aracıyla yoluna devam eden sürücü motosikletlinin bağırmasıyla biraz ileride durdu. 

Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, plastik bariyerlerin arasından geçen sürücüyü son anda fark ediyor. Motosiklet sürücüsü hızla araca çarpıyor. Yoluna devam eden araç sürücüsüne bağıran motosiklet sürücüsü, şahsın durmasını istiyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç