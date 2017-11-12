15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem görüntü

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi akın etti. Farklı etaplar halinde düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu etabı için vatandaşlar nefeslerini tutmuş beklerken start verildi. Koşunun başladığı anlar havadan görüntülendi. Binlerce kişinin köprü üzerinden koştuğu anlar muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve çocuklar verdi.

1979 yılından bugüne koşulan maratonda Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategori bulunuyor.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na katılan sporcu sayısının bu sene 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde katıldığı gözlemlendi.

"Mobil Tavşan Atlet"

İstanbul Maratonu'nda koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren bir uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamayla elit atletler her kilometredeki derecelerini araçtan görüp hedeflediği sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduğunu bilebiliyor.

Sultaahmet'te son bulaşacak

42,195 kilometrelik maraton, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden saat 09.00’da başladı. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş’a inecek sporcular, Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nden geçip Sirkeci’ye gidecek atletler, Sultanahmet’te finiş çizgisini geçecek.

Saat 09.30’da başlayan 10 kilometre koşusunda ise atletler yine köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş’a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü’nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

Saat 09.15’te başlayan 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş’a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bitiş noktasına varacak.

Halk koşusu

Vatandaşlar saat 09.45'te Altunizade Köprüsü’nden başlayan halk koşusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra Beşiktaş’a inecek. 8 kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe’deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu