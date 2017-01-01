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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden yeni yıla girdi. Boğaz’daki havai fişek gösterisini doyasıya seyreden vatandaşlar bol bol özçekim yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yılbaşı coşkusu

01 Ocak 2017 00:44
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu - Tıkla İzle

Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2017’ye saniyeler kala vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10’dan geri sayım yaptı. Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyrederek özçekim yaptı. İran uyruklu olduğu öğrenilen yabancı vatandaşlar da yeni yıla köprüde girmenin mutluluğunu yaşadı. Çiftlerde köprü üzerinde bol bol fotoğraf çekilirken, bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Köprüde yeni yılı kutlayan vatandaşların ortak temennisi ise sağlık, huzur ve mutluluk olurken, köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları ayrılmaları yönünde uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. 

Doğan Can Cesur - Murat Ergin - Serdal Altıntepe


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