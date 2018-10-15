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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sabah saatlerinden bu yana intihar girişiminde bulunan bir şahıs, 4 saat sonra ikna edilebildi. Olay nedeniyle felç olan trafik normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü - Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen bir şahıs, saat 06.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. Şahsın girişimde bulunduğun gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Kısa sürede gelen müzakereci polisin çalışmaları sonucunda şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edildi. Korkuluklardan yola atlayan şahıs, yoldan çevrilen bir taksiye bindirilerek Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doğan Can Cesur
 

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