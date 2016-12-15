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15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatıp drift yaptılar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan gençler, köprü üzerinde araçlarıyla drift yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatıp drift yaptılar

15 Aralık 2016 10:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatıp drift yaptılar - Tıkla İzle

Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bu sırada başka bir gencin aracıyla köprü üzerinde geri geri gittiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler büyük tepki çekti. Spor arabalardan oluşan konvoy köprü üzerine geldiğinde trafiği durdurdu.

Daha sonra bir genç köprü üzerinde aracıyla drift yapmaya başladı. Aracın lastiklerinden çıkan dumanlar tüm köprüyü kaplarken, bazı vatandaşlar korna çalarak durumu protesto etti. Bu sırada diğer araç sürücülerinde biri de köprü üzerinde geri geri aracını kullandı.Gençlerin trafiği tehlikeye sokarak yaptığı bu şov vatandaşların büyük tepkisini çekti. 

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, köprü dirift, lastik


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