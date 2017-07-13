15 Temmuz şehitleri, Çamlıca Camii’ne asılan dev Türk bayrağıyla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümüne sayılı günler kala Üsküdar'da yapımına devam edilen Çamlıca Camii'ne 15 Temmuz Şehitleri’ni anmak amacıyla asılan dev Türk bayrağı drone ile görüntülendi. Bin 453 metrekareden oluştuğu belirtilen dev Türk bayrağının dalgalanmasıyla oluşan eşsiz görüntü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Çamlıca Camii ve İstanbul manzarasıyla bütünleşen dev Türk bayrağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’un birçok noktasından görülen dev Türk bayrağının yaklaşık 15 günlük bir çalışma sonucunda dikildiği öğrenildi. Öte yandan, 2013’te yapımına başlanan Çamlıca Camii'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ

