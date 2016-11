15 Temmuz gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde yaralanan Safiyet Bayat’ın da katıldığı fidan dikim törenine Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, akademisyenler ve topluluk üyesi öğrenciler katıldı. Yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri hatıra ormanına ilk fidanı 15 Temmuz gazilerinden Safiye Bayat ve Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz tarafından Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir adına dikildi.

Fidan dikme töreninde öğrencilere seslenen Safiye Bayat , “Ayda bir sulamaya, dokunmaya gelin” dedi. Bayat, “Çam dikeceğiz. Hayata dokunacağız. Hayatın büyümesini, gelişmesini göreceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum” dedi.

15 Temmuz şehitlerini asla unutmayacaklarını ve daima anacaklarını dile getiren Rektör Adem Korkmaz,“Hiç kimse kusura bakmasın o gün yaşananlar sıradan ve basit hadiseler değildi ve olmadığı ortaya çıktı. O gün İstanbul, Ankara ve ülkenin değişik yerlerinde akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde meydana çıkmış, silah, mermilerin ve tankların altında kendilerini hiçe sayarak canlarını feda etmiş 241 şehidimiz ve binlerce gazimiz bu gecenin en büyük tanığıdır. Onları unutmamız mümkün değil“ diye konuştu.

Daha sonra oluşturulan hatıra ormanına İlk fidan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir adına Safiye Bayat ve Rektör Adem Korkmaz tarafından dikildi.

Demokrasi gazileri, 15 Temmuz gecesini anlattı

Fidan dikme töreninden sonra “Bir Milletin Direnişi; 15 Temmuz” adlı panele geçildi. Panele 15 Temmuz gazilerinden Safiye Bayat, Kazım Çakır, Ahmet Arık, Abdullah Sezgin ve Mehmet Emin Ertaş konuşmacı olarak katıldı. Demokrasi gazileri, 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını üniversite öğrencileri ile paylaştı.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde can vermek için sokaklara indiklerini ve önündeki gençlerin hepsinin şehit olduğunu anlatan Safiye Bayat, “Yürüyoruz birlikte, gözümüz kara, o toprak için can vermeye hazır masum bedenler yürüyoruz. Tabi ben bayan olduğum için sürekli beni arkaya itiyorlar, sürekli beni arkaya alıyorlar; ‘abla ne olur arkamıza geç’ diyorum siz daha gençsiniz, ben 34 yaşındayım. ‘Hayır abla arkamıza geç ne olur, sana bir şey olmasın’, 3-4 sıra önünüzdeki çocuklar, genç kardeşlerim, şahadetle şerefleniyorlar. Ne kadar güzel bir şereflik makamıdır, hiç kimseye nasip olmayan” diye konuştu.

Panelde Gazi Kazım Çakır, M. Emin Ertaş, Ahmet Arık ve Abdullah Sezgin de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını, o anki duyguların, can siperhane şekilde bir bütün olduklarını, yanlarında önlerinde, arkalarında şehit olan arkadaşlarını gördüklerini kendilerinin vurulduklarında yaralı halde bile arkadaşlarını taşıdıklarını, Türk Milleti’nin ne kadar güçlü, ne kadar vatansever olduklarını o gece gördüklerini dile getirdiler.

Konuşmaların bitimiyle MAKÜ öğrencileri, ellerinde Türk Bayrakları ile Demokrasi Gazilerini uzun süre ayakta alkışladı. Panel, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın Demokrasi Gazilerine, anmalık ve hediye takdimi ile sona erdi.

