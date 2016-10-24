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15 Temmuz şehitleri için 246 fidan toprakla buluştu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Bilim Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na 246 şehit için 246 fidan dikildi.

15 Temmuz şehitleri için 246 fidan toprakla buluştu

24 Ekim 2016 16:56

Manisa CBÜ Bilim Kültür ve Medeniyet Topluluğu tarafından 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu. Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından temin edilen 246 fidan, düzenlenen törenle toprakla buluştu. Törene Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Fidanların dikim töreninde konuşan Rektör Çelebi, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk tarihinde karşı karşıya kalınmış en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, “15 Temmuz sonrası her bakımdan yaşanan travmalar hala etkisini hissettiriyor. Bu süreci tam olarak atlatabilmiş değiliz. Bu mücadele bütün kararlılığıyla bundan sonra da devam edecek. Bu topraklarda, bu coğrafyada biz hep bedel ödüyoruz. Sadece canımızla değil, ilmimizle, malımızla bu bedeli ödemeye devam ederek bu topraklara vatan olarak sahip çıkıyoruz. Tarihimizde yaşamış olduğumuz en önemli belalardan birisi olarak nitelendirdiğim 15 Temmuz, aslında bu ülkenin insanıyla bu ülkenin kaynaklarıyla bu ülkeyi işgal etme girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmaya çalıştı Haçlı Siyonist cephe. 15 Temmuz aslında bizi ‘altın nesil yetiştiriyoruz’ diyerek kandıranların, aslında hain ve ahlaksız bir nesil yetiştirenlerin bize yaşattığı büyük bir felaket” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini simgeleyen 246 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerin fidanların dikimine gösterdikleri özen dikkat çekti. Aykut Yeniçağ

Aykut Yeniçağ


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