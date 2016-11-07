Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliği ile Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarışmaya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katılarak yarışmacılara destek oldu.

26 kulüpten 420 sporcunun 4 farklı stilde yarıştığı yarışmada dereceye girenler madalya ile ödüllendirilirken aynı zamanda 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilere de o gecenin anısına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından plaket ve madalya takdim edildi.

"Vatanın yılmaz bekçileriyiz"

15 Temmuz’da hep birlikte bir istiklal ve istikbal mücadelesi verildiğini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Hedefinde milli irade, hedefinde vatan, hedefinde millet olan bu saldırıyı birlikte durdurduk. Türkiye'nin en fazla şehit veren ilçesi Keçiören oldu, 27 vatan evladımızı tekrar rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun. 200'ün üzerinde vatandaşımız da gazilik şerefine nail oldular. Onlara minnet borçluyuz. 'Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet' ülküsünden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bu vatanın yılmaz bekçileri dün olduğu gibi yarın da hainlere izin vermeyecek, bu necip millet bunlara geçit vermeyecek" dedi.

Hiçbir terör örgütünün amacına ulaşamayacağını ifade eden Başkan Ak, "Şairin de dediği gibi 'bizler bir ölür bin diriliriz'" ifadesini kullandı.