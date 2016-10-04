Nevvar Salih İşgören Vakfı'nda 2016-2017 eğitim öğretim yılı burs maratonu başlıyor. Geçtiğimiz yıl yüksek öğretimin yanı sıra ilk ve orta öğretimde toplam 435 öğrenciye burs veren Vakıfta yeni eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da resmi kurumlarla protokol yaparak burs verecek olan Vakıf, ayrıca Mehmetçik Vakfı aracılığı ile şehit askerlerin yakınlarının yanı sıra, İzmir Valiliği ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin yakınlarına da eğitim bursu verecek. Burs talebinde bulunan öğrencilerin öncelikle www.nevvarsalihisgorenvakfı.org.tr adresinde yayınlanan formu doldurmaları gerekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak özellikle eğitim konusunda çok hassas olduklarını belirterek, "Hedefimiz geçen yıldan daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye burs vermek" dedi.

Binlerce kişiye burs veriliyor

Yönetim olarak hayır işlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Urgun, eğitimin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Urgun, "Hayırseverlerimizden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl 435 öğrenciye burs verdik. Bunun yanı sıra Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı öncesi de 2 bin 250 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yaptık. Şimdi de yine ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Yardımların doğru noktalara ulaşması konusunda resmi kurumlarla işbirliği yaparken, bize büyük destek veren İzmir Valimiz Sayın Erol Ayıldız'a da çok teşekkür ediyoruz. Eğitim ve sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapan Nevvar Salih İşgören Vakfı, bu konuda İzmir'de öncü olmaya devam edecek. Bütün hedefimiz merhum hayırseverlemiz Nevvar ve Salih İşgören'in isimlerini yaşatmak. Bu vesile ile kendilerini bir kez daha şükranla anıyoruz" diye konuştu.

