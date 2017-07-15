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15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim gören yüzlerce minik öğrenci, yaptıkları canlı resimle "15 Temmuz’u unutma” mesajı yazdı. Öğrencilerin Türk Bayraklı mesajı havadan görüntülendi.

15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi

15 Temmuz 2017 18:31
15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci, 15 Temmuz temalı canlı figür ortaya koydu. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Öğrenciler hazırladıkları canlı resimde '15 Temmuz’u unutma mesajı verdi. O anlar drone ile havadan görüntülendi. Aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanına gelerek çocuklarının duygularına ortak oldu.

"Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız”
15 Temmuz’un unutulmaması gereken bir gün olduğunu ifade eden İrfan Özdemir, “Çok üzücü bir 15 Temmuz geçirdik. Burada 15 Temmuz’u unutturmayacağız diye pankart açtı çocuklarımız. Biz de çok duygulandık. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız” dedi.

"Ağlayacak duruma geldim”
15 Temmuz mesajı vermenin kendine heyecan verdiğini belirten Samir Akbağ, “Bugün kartonları aldık. 15 Temmuz’u unutmayalım yazdık. 15 Temmuz bana şehitlerimizi hatırlatıyor. Darbe gününü hatırlatıyor. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Ağlayacak duruma geldim” diye konuştu.
Enes Özdemir isimli öğrenci ise, “Bugün kartonlardan bayrak yaptık 15 Temmuz için. Çok heyecanlandım. 15 Temmuz’da savaş oldu, çok korktum. O gün sokağa çıktık. O yüzden bugün buraya geldik" ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde bir dizi anma etkinliği düzenledi. Etkinlikler 15 Temmuz akşamı tutulan nöbetin ardından son bulacak.

Serdal Altıntepe - Alper Korkmaz - Hülya Keklik 

 


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