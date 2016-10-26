15 Temmuz sonrası Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm iller, darbeye karşı durarak yeni bir kahramanlık hikayesinin fitilini yakmıştı. Darbe girişimi sonrası Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatılmış ve bu kampanyaya milyonlarca lira bağış toplanmıştı. Bağışa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bağlı odalar tarafından destek verenler adına toplanan bağış çeki, Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu ve yardım kampanyasında ilk 10’a giren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde TOBB heyeti, Erdoğan’a, TOBB’nin 15 Temmuz şehitleri için topladığı yardım çekini takdim etti.