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15 Temmuz Zafer Anıt'ı havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan “ 15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı”nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona yaklaşan anıt havadan görüntülendi.

15 Temmuz Zafer Anıtı havadan görüntülendi

06 Temmuz 2017 16:12
15 Temmuz Zafer Anıt'ı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen “15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı” yapımı hız kesmeden devam ediyor. Zafer Anıtında hain darbecilere karşı direnirken, şehit düşenlerin isimleri yer alacak. Anıtın, darbenin yıl dönümü olan 15 Temmuz'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona gelinen anıt, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Anıtın yapımının devam ettiği ve işçilerin çalışmaları görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç


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