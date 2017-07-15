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15 Temmuza kamyonu ile adını yazdıran hanım Bursa’da unutulmadı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde eşinin kamyonu ile Taksim Meydanı’na gelen kadın, Bursa’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde temsili bir gezi ile anıldı.

15 Temmuza kamyonu ile adını yazdıran hanım Bursada unutulmadı

15 Temmuz 2017 23:55

15 Temmuz gecesinde akıllara kazanan görüntülerden birini yeniden canlandırmak için anlamlı bir organizasyona imza atıldı. AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, il yöneticileri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na Türk bayrağı ile süslenmiş bir kamyonla geldi. Kadın kolları teşkilatının Kent Meydanı’ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kadar kamyonla halkı selamlayarak geldiği organizasyon hakkında konuşan Başkan Kapıcıoğlu, “Bu topraklarda geçmişten bu yana fedakarlıkları, kahramanlıkları ile adını tarihe yazdıran sayısız kadınlarımız yetişiyor. Bizler de AK kadınlar olarak elimizden geldiğince her fırsatta onların hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz darbe gecesinde akıllarda kalan görüntülerden biri de kamyonu ile darbecilere karşı durmaya çalışan ablamızdı. O an ve orada yazılan daha nice destan unutulmadı, unutulmayacak” dedi. 


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