15 Temmuz’a özel baston

Ahlatlı baston ustası Refa Gökbulak, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin tamamının ismini tek bir bastona yazdırdı. Yaklaşık 3 haftada hazırlanan ve 249 şehidin isminin yer aldığı baston, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilecek. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan baston ustası Gökbulak, şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına büyük emekler sonucu bu eseri hazırladıklarını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ülke olarak, millet olarak yaşadığımız o kanlı darbe girişiminin sonunda yitirdiğimiz canlar oldu. 249 şehit verdik. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için atölyemizde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini tek bir bastonda toplamaya karar verdik. Yaklaşık 3 haftadır 2-3 kişilik ekibimizle baston üzerinde çalışma yaptık. Bastonumuzda 5 asırlık bir ceviz ağacı kullandık. Tüm şehitlerimizin ismini baston üzerine yazdırdık. Bastonlarımızın üzerine genelde Selçuklu ve Osmanlı motifleri işliyoruz, fakat bu bastonumuzda şehitlerimizin isimleri yer aldı. Bu bastonu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndermek istiyorum. Göndermek adına da bastonu kaymakamımıza ve belediye başkanımıza takdim edeceğim. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise şifalar diliyorum” dedi.

Serdar Adıyaman