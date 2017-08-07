15 Temmuz’da AKOM’un işgali davasında bir sanığa tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezinin işgal edilmesine ilişkin 7’si tutuklu 17 sanığın 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, bir sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Bazı mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İETT, İSPARK ve İBB Kültür AŞ adına söz alan avukatlar davaya katılma talebinde bulundu.

Ara karar oluşturan mahkeme heyeti, İETT, İSPARK ve İBB Kültür AŞ’nin katılma taleplerini suçtan zarar gördüklerini belgeledikten sonra değerlendireceğini belirtirken, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti.

Mahkeme başkanı SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlanan sanık Ramazan Sezer’e, hakkında bir dava daha açıldığını hatırlatarak, “Sen ve sanık Levent Aksoy, olay gecesi ihtiyaçlarını gidermek üzere binaya girmek isteyen iki polis memurunu tehdit etmişsiniz. Sen müşteki polislerden birine engel olarak ‘Vurayım mı komutanım’ demişsin. Bu nedenle dosyamızla birleşen bir davadaki suçtan da yargılanıyorsun” dedi.

Sanık Sezer ise “Böyle bir hadise yaşanmadı. Komutanım onlara sadece gitmelerini söyledi. Ben yanımdaki komutanın adını bile bilmiyordum” şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme heyeti daha sonra sanıkların taleplerini aldı. Söz alan sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, bir sanık mektup yasağının kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, sanıklardan Ömer Faruk Çimen’in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıkların mektuplaşma yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, birleşen dosyadaki müştekilerin ve ana dosyadaki tanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 2 Ekim 2017’ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların “anayasayı ihlal, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra, 5 sanığın 7 kez “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 63’er yıldan 105’er yıla kadar, 11 sanığın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar, 14 sanığın ise “kamu malına zarar vermek” suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Başak Akbulut



