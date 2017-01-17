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15 Temmuz’da denize açılan sahil güvenlikçiere tahliye

Zonguldak’ta 15 Temmuz gecesi sahil güvenlik botuyla denize açılan yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylar, FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrolle tahliye edildi.

15 Temmuzda denize açılan sahil güvenlikçiere tahliye

17 Ocak 2017 20:40

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre “Anayasal düzeni ortadan kaldırmak”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla 4’ü tutuklu ve tutuksuz askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme geçen duruşmada tutuklu sanıklardan uzman erbaş Ö.B., astsubaylar E.B. ve H.K. ile B.K.’nin adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Yüzbaşı O.M. ile üsteğmen O.Ö. ve astsubaylar G.Ö. ve S.B.’nin ise tutukluluğunun devamını istedi.

Yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu yüzbaşı O.M., üsteğmen O.Ö. ve astsubaylar G.Ö. ve S.B.’nin savunmaları alındı. Mahkemede tanık olarak dinlenilen M.M., Marmaris’te TCSG-82 isimli sahil güvenlik botunda komutan olarak görev yaptığını anlattı.

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıya gelen helikopterleri engellemek maksadıyla denize açıldıklarını anlatan M.M., bu sırada Zonguldak’tan denize açılan devre arkadaşı bot komutanı O.M. ile de görüştüğünü anlattı.

TANIK OLARAK DİNLENEN YÜZBAŞI O GECEYİ ANLATTI

Kendilerine verilen emirde çelişki olduğunu fark etmesi üzerine limana döndüğünü ifade eden M.M., SEGBİS yöntemiyle katıldığı duruşmada şöyle devam etti:

“Marmaris TCSG-82 isimli sahil güvenlik botunda bir buçuk yıldır bot komutanı olarak görev yapmaktayım. Zonguldak’ta görev yapan bot komutanı O.M. devre arkadaşım olur. 16 Temmuz’un ilk saatlerinde kendisi ile telefonda görüştüm. Bize ne yaptığımızı sordu. Ben de grup komutanımız ile toplantı yaptığımızı söyledim. Gece saat 01.00’e doğru İzmir Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığından yazılı bir emir geldi. Bu emir 00:38 gece gemimizin SAHMUS adlı sistemine gelmiştir. Emiri aldım ve emirde çelişki olduğunu fark ettim. Bu sırada Zonguldak’taki arkadaşım O.M. kendisinin limana döndüğünü söyledi. Kendisi benim emri görmemiş olabileceğimi düşündüğünden ‘denize çıkma ben limana döndüm’ dedi.”

“CUMHURBAŞKANIMIZA SUİKAST GİRİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN AÇILDIK"

16 Temmuz 2016 sabahı 04.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi iddiaları üzerine Marmaris’te yaşananları da anlatan yüzbaşı M.M., “Sabah dörtte komutanımızın emri ile Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi iddiası üzerine Emniyet, Valilik koordineli bir şekilde saldırıya gelen helikopterleri engellemek maksadıyla denize çıktık” dedi.

“GÖREVİME GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı gece Zonguldak’ta yaşadıklarını tekrarlayan bot komutanı yüzbaşı O.M., “Terörist damgasıyla yargılanıyorum şerefli bir Türk subayı olarak görevime geri dönmek istiyorum” dedi.

Mahkeme tutuklu sanık yüzbaşı O.M., üsteğmen O.Ö., astsubaylar G.Ö. ve S.B’yi adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Sertaç Özdemir


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