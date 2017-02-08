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15 Temmuz’da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı

15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuzda İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı

08 Şubat 2017 12:17
15 Temmuz’da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı - Tıkla İzle

Kayıtlarda darbenin önlenmesi için yoğun çaba sarf eden Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin emniyetten çıkışı görülüyor. Ertesi sabah emniyete geri gelen Çalışkan, polislerle bir konuşma yapıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yoğun çaba sarf eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi, darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde o gece yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülere göre Mustafa Çalışkan ve ekibi darbecilerin köprüyü kapattığı sırada 21.45’te emniyetten hızla çıkıyor. Mustafa Çalışkan’ın yanında, şu an İstihbarat Müdürü olan Özgür Taşdemir ve saatler sonra şehit olacak koruması Münir Alkan da görülüyor. Emniyetten ayrılan Çalışkan’ın konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geliyor. Gece boyu süren çalışmaların ardından Çalışkan sabah 08.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri dönüyor. Bu sırada vatandaşların da alkışlarla Çalışkan’a destek verdiği görülüyor.

İstanbul Emniyeti, 16 Temmuz sabahı emniyetin bahçesinde toplanıyor. Bu sırada emniyete polisler tarafından yakalanan darbeci Tuğgeneral Özkan Aydoğdu getiriliyor. Ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, toplanan polislere uzun süren bir konuşma yapıyor.


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