15 Temmuz'da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, Sancaktepe’de anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart 2017'de açılışını yaptığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. İlhan Varank için tören düzenlendi. Törene Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in yanı sıra İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, kuzeni Fatma Varank ve çalışma arkadaşı Selda Kayak da katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan anma töreninde daha sonra İlhan Varank için hazırlanan videoların gösterimi yapıldı.

Protokolün kürsü konuşmalarının ardından İlhan Varank’ın çalışma arkadaşı Selda Kayak, şehit ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ardından kürsüye gelen İlhan Varank’ın kuzeni Fatma Varank da duygu dolu bir konuşma yaptı. Ailecek büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Fatma Varank, “Kudüs’te son olaysız cumayı kılmak bize nasip oldu. O zaman orada hep birlikte dua ettik. Eğer biz 15 Temmuz’u 16 Temmuz’da zaferle atlatmamış olsaydık şu anda ülkemizin camilerine de giremeyecektik. Çünkü Mescid-i Aksa’ya giremiyorduk. Kapılarında bekleyen İsrail askeri istediğini sokuyor, istediğini sokmuyordu. Böyle bir zilleti Allah bize nasip etmedi, inşallah ilelebet de nasip etmeyecek. Hiçbir Müslümana da nasip etmesin” dedi.

“Türk milletine değer”

Konuşmaların ardından hastanede şehit Prof. Dr. İlhan Varank için hazırlanan bölümde protokol ve aile üyeleri tarafından hatıra fotoğrafı çektirildi. Bu sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, hastane hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Hastanenin kaliteli bir mekan olduğunu ifade eden Saadet Varank, “Tesis olarak çok güzel bir yer olduğunu görüyorum. Türk milletinin, özellikle böyle kahraman bir milletin böyle güzel yerlere değdiğini düşünüyorum” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de, Prof. Dr. İlhan Varank’ın 15 Temmuz gecesi kahramanlık örneği göstererek tarihe geçtiğini ifade ederek, “15 Temmuz büyük bir destandı. Aynen Çanakkale, İstiklal Harbi’ndeki mücadele gibi halkımızın dirilişi ve uyanışıydı. 15 Temmuz’u unutturmayacağız ve 15 Temmuz’da şehit olan kahramanlarımızı da halkımıza hizmet mekanı olan bu tür mekanlarda isimlerini yaşatacağız” diye konuştu.

Anma töreninin ardından Varank ailesine protokol üyeleri tarafından günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi. Varank ailesi, son olarak hastaneyi gezdi.



Serdal Altıntepe

