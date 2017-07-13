15 Temmuz’da sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan, o geceyi anlattı

Simav Cumhuriyet Meydanında yapılan söyleşiye, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, protokol üyeleri ve çok sayıda Simavlı vatandaş katıldı.

15 Temmuz gecesi, evinde ailesi ile çay içerken darbe girişimini öğrendi. Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sağ elinden yaralanıp, sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan, "Vatanım için kolumu da canımı da verim" diyen Üzeyir Civan “Vatan savunması söz konusu olunca insan canını bile seve seve verir. Bu duygu ve heyecanla, çoluk çocuk Başbakanımızın çağrısına uyduk. Sabiha Gökçen Hava Alanına doğru yola çıktık, ancak Orhanlı gişelerini geçtikten sonra yolun tıkandığını gördük. Aracımızdan inip, gişelere doğru ilerlediğimiz sırada sıcak çatışma başladı. Polislerden ölenler oldu. Bariyerlerin üzerine çıkarak 'asker – polis kardeştir ateş etmeyin' diye bağırırken sağ elimin içinden ve sol kolundan ağır yaralandım. Kaldırıldığım hastanedeki ameliyattan sonra sol kolumu kaybettim. Kolum da canım da vatanıma feda olsun. Kolumu kaybettim ama vatanımı kazandım” şeklinde konuştu.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan'a yapmış olduğu vatan savunmasından dolayı şükranlarını iletirken, tüm gazilerimize Allah'tan şifa, şehitlerimize de rahmet dilediğini ifade etti. Ökan, "Üzeyir Civan gibi cesaretli vatandaşlarımız sayesinde, bu vatan kurtulmuştur" dedi.

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, ölüm döşeğinde bırakıp geldiği annesinin yanına dönmek üzere Simav’dan ayrıldı.

Mehmet Emin İncekulak