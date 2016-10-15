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15 Temmuz’da tankın önüne yatan kahraman Kayseri’de

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önüne yatan Metin Doğan, “21. yüzyılın firavunlarına karşı Musa olmuş bir Cumhurbaşkanına sahibiz” dedi.


15 Ekim 2016 21:41

Kayseri Valiliği öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Yenikapı Ruhu Kayseri’de Canlanıyor, 15 Temmuz Direnişten Dirilişe’ gecesi düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“21. yüzyılın firavunlarına karşı Musa olmuş bir Cumhurbaşkanına sahibiz”
İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği fotoğraf ile darbenin sembolü haline gelen ve 15 Temmuz gecesinde tankın önüne yatan Metin Doğan, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. Doğan, şunları söyledi:
“Darbeyle ilgili yapılan programlarda siyaset konuşulmazmış gibi laflar da geliyor ama siz bu millet için çalışan Cumhurbaşkanını, Başbakanını öldürmek için darbe yapacaksınız, sonrada darbe için yapılan programlarda siyaset konuşulmaz diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Ben hiçbir siyasi partiye oy vermedim. Oy vermeme nedenim siyasi partileri sevmediğimden dolayı değil, 2 ay sonraki bir seçim için Pazar günümü yok etmek istemedim. Çok cahilce bir düşünce ama yine 1 oy ne yapacak diye düşünüyorum. Oy vermemiş olmam benim bir siyasi görüşümün olmadığı kanıtı değil. Benimde bir siyasi görüşüm var ve bende bir tarafım. Benim tarafımı kimse belirlemedi. Benim tarafımı vicdanım ve zekam belirledi. Ben 45 yaşındayım ve bu ülkede çok şeyler gördüm. Ben bir tane Başbakan adayının ‘Seçim Pazar günü olacaksa, pazartesi günü herkesin 3 tane anahtarı olacak’ vaadini gördüm. Milleti o kadar salak yerine koyuyorlardı ki. Yolsuzluklar başını alıp o kadar gitmişti ki. Şimdiye yolsuzluk haberleri yapıyorlar. O zamanda vardı. Mısır’da ki darbeye tüm dünya ‘Darbe değil’ derken, hiç korkusu olmadan ‘Darbedir’ diyen bir Cumhurbaşkanına sahibim. Sadece bu değil. 21. Yüzyılın firavunlarına karşı Musa olmuş bir Cumhurbaşkanına sahibim. Dünyada her yerde kriz varken benim ülkemde kriz yok.”

Ali Göç - Turan Bulut
 

Etiketler: 15 temmuz, fetö


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