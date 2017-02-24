Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otel istikametine ilk olarak bir özel harekat ekiplerini taşıyan polis aracı geçiyor. Bu aracın arkasında ise Şehit polis memurunun içinde bulunduğu sivil polis aracı darbecilerle çatışmanın yaşandığı noktaya geliyor. Polisler indikleri aracı kendilerine siper alarak yan otelin girişinde siper alan darbeci hainlerle çatışmaya başlıyor.

2 polis şehit olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Yazıcı Grand Mares Otel'i abluka altına alan darbeci suikast timi bölgede bekleyen vatandaşların üzerine ateş açmış, olayların ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti. Çıkan çatışmada Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit olmuştu.

Polisi Şehit Eden Silah Belirlendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, iddianame açıklandığında yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'in, suikast timinin komutanı Binbaşı Şükrü Seymen'in silahından çıkan kurşunla şehit olduğu, yapılan DNA incelemesinde de silahı Seymen'in kullandığı belirlendi. Polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit eden kurşunun da hangi silahtan çıktığı tespit edildi. Silahı kimin kullandığını saptamak için ele DNA incelemesi sürüyor. Ayrıca 2 bin 390 parmak izi ile ilgili biyolojik ve balistik inceleme yapıldı”