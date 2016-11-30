15 Temmuz darbe girişimi esnasında danışmanlığını yaptığı Osmaniye Milletvekili Suat Önal ile birlikte TBMM’ye gelen danışman Hanifi Temurtaş’ın Meclisin Dikmen kapısından giriş yaptığı esnada F-16’lar tarafından atılan ve çok yakınında patlayan bombanın etkisi ile kulak zarı patladı. Kendi yaşadığı rahatsızlığı unutarak yanına getirilen bir yaralıyı Milletvekili Suat Önal ile birlikte hastaneye götüren Hanifi Temurtaş, yaşadığı anları gözleri dolarak anlattı.

“Gazilik unvanı benim için gurur verici”

Bombanın büyük bir gürültü ile patladığını ve bu esnada kulağında duyma kaybı meydana geldiğini, ameliyatla kulağına tüp takılacağını anlatan Temurtaş, “15 Temmuz gecesi Meclis kapısına geldiğimiz esnada bombanın atılması sonrasında kulakları sağır edecek şekilde bir gürültü oldu. Sol kulağımda bir işitme kaybı oluştu. 2 gün sonra doktora gittiğimde işitme kaybı oluştuğunu öğrendik. Ameliyatla işitme kaybının giderilmesi için tüp takılması önerildi ve tüp takılacak. Allah devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Gazilik unvanı benim için gurur verici. TBMM’de çalıştığım esnada olan bu olaydan dolayı gazilik unvanı aldım” dedi.

“Bombanın düşmesi ile büyük bir panik yaşandı ve çok büyük bir gürültü oldu”

Darbe girişimi esnasında TBMM’ye geldiklerini ve Meclisin Dikmen kapısında araçlarını bırakarak içeriye yürüyerek girmeye çalıştıklarını anlatan Milletvekili Suat Önal ise, “Ulus tarafından ve Eskişehir yolundan gelme imkanımız yoktu, Dikmen tarafından geldi. Helikopterler o esnada alçaktan uçuyordu. Savaş uçakları da havada uçuyordu. Personelim Hanifi Temurtaş ile birlikte Dikmen kapısına geldiğimizde içeriye araçla girmenin mümkün olmadığını gördük. Aracı park ettik ve içeriye yürüyerek girmek için harekete geçtiğimiz esnada bir savaş uçağı alçaldı, Meclis bahçesine düşen ilk bombayı bıraktı. Bombanın düşmesi ile büyük bir panik yaşandı ve çok büyük bir gürültü oldu. Biz içeriye doğru girmeye çalışırken bir yaralı getirdiler ve o yaralıyı benim aracımla hastaneye götürdük. Personelimin kulağında bu esnada patlama olmuş. Sonraki süreçte bir ameliyat oldu. Devletimiz bu darbe girişimine karşı direnen tüm halkımıza sahip çıktı. Allah milletine sahip çıkan bu devlet anlayışını daim eylesin. Personelimiz canını bu millet için feda edecek kalitede bir kardeşimiz. Devletimizin bu sahip çıkması ile resmi gazilik unvanına sahip oldu. Gazilik hayatta sahip olacağımız onurlu bir unvan. O da çocuklarına, torunlarına 15 Temmuz’daki dik duruşunu anlatacaktır” diye konuştu.



Derya Yetim

