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15 Temmuz'dan etkilenen çocuklardan Türk bayrağına duyarlı robot

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde, hainler tarafından kullanılan tankların vahşice vatandaşları ezmesinden etkilenen Kağıthaneli çocuklar, Türk bayrağını görünce duran ve geri dönen tank robotu yaptı. Özel bir yazılım geliştirilerek tasarlanan robot tank, önüne konulan her türlü cismi ezip geçiyor, Türk bayrağını görünce durup geri dönüyor.

15 Temmuzdan etkilenen çocuklardan Türk bayrağına duyarlı robot
15 Temmuz'dan etkilenen çocuklardan Türk bayrağına duyarlı robot - Foto Galeri

01 Ekim 2016 09:53
15 Temmuz'dan etkilenen çocuklardan Türk bayrağına duyarlı robot - Tıkla İzle

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde, hainler tarafından kullanılan tankların vahşice insanları ezmesinden etkilenen Kağıthaneli çocuklar, Türk Bayrağı'nı görünce duran ve geri dönen tank robotu yaptı. Kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyelerinde aldıkları teknoloji eğitimleri sayesinde bu projeyi geliştiren çocuklar, yapmış oldukları tank robotuna özel geliştirdikleri özel bir yazılım sayesinde tank, Türk Bayrağı'nı görünce duruyor ve geri dönüyor.

“Türk bayrağını gören tanklar durup geri dönüyor”
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “15 Temmuz ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Akşamında, gecesinde ve sabahında 79 milyon insan tek vücut olarak ülkemizin birliğini, beraberliğini ve geleceğini kurtarmak için mücadele etti. Halkımız, insanlarımız ellerinde Türk Bayraklarıyla sokaklara çıktılar. Ardından yine Türk Bayraklarıyla çocuklarımız, büyüklerimiz herkes demokrasi nöbeti tuttu. Burada da yaz dönemi robot atölyemizi takip eden çocuklarımız 15 Temmuz’daki mücadeleden de esinlenerek robotlarını programladılar. Robot olarak hazırladıkları tanklar Türk Bayrağını gördüğünde durup geri dönüyorlar. Önüne gelen her engeli aşan, yıkıp geçen tanklarımız Türk Bayrağı karşısında durup geri dönüyorlar. Çocuklarımızı böylesine güzel bir çalışma yaptıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

“O gece tankların insanları ezmesi bizi çok etkiledi”
15 Temmuz gecesi çok korktuğunu belirten Berkan Sevir, “Olayları televizyondan izlemiştim. İlk duyduğumda askerlerimizin bizlere karşı ateş ettiğine inanmamıştım. Sonrasında korkumuz geçti. Vatandaş olarak başardık,tankları durdurduk. Darbeye karşı zafer kazandık. O gece televizyondan tankların insanları ezdiğini gördüm. Bu bizi çok korkuttu. Sonra kursa geldim, arkadaşlarımızla konuştuk. Sonrasında ise böyle bir proje geliştirmeyi düşündük. Tanklar her şeyi ezip geçiyor ama Türk bayrağını görünce durup geri gidiyor” dedi.

“O gece gördüklerimizden etkilenerek böyle bir çalışma yaptık”
Yaptıkları projeden dolayı kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Elif Akın ise, “Ben Böyle bir projede yer almak, böyle bir projeyi bulmak, düşünmek beni gururlandırıyor. O gece gördüklerimizden etkilenerek böyle bir çalışma yaptık. Buradaki çalışmamızda tanklar Türk Bayraklarını gördükleri zaman arkalarını dönüp kaçıyorlar” şeklinde konuştu.
 

Emrah Kuş
 


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