'15 Temmuz'dan haberleri vardı'

FETÖ hakkında yurtiçinde ve yurtdışında birçok çalışma yapıldı. Bunlar arasında, Utah Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Yavuz'un çalışmaları da dikkat çekti. Türkiye'deki islami oluşumları yakından takip eden Hakan Yavuz bir dönem Fethullah Gülen ve çevresiyle de ilgilenmiş. 2000'li yılların ortalarından itibaren örgüt ile arasına mesafe koyan Hakan Yavuz'un, 15 Temmuz darbesi ve Fethullah Gülen'i anlatan son kitabı ABD'de İngilizce olarak yayınlandı.

Yurtdışındaki çalışmaları nedeniyle FETÖ'nün hedefi haline gelen Prof. Yavuz hain darbe girişimiyle ilgile şu ifadeleri kullandı, "Bu darbeyi FETÖ gerçekleştirdi. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Peki dış destek var mı? Evet 15 Temmuz'un çok ciddi bir dış ayağı var. Darbenin dış ayağı üzerine düşünmek gerekiyor. Darbeden ABD'nin haberi vardı. NATO yetkililerinin de bilgisi vardı. Zaten NATO'dan yapılan "muhataplarımız tutuklandı" açıklaması bunun bir itirafı. Ama sadece bunu ABD ile açıklamak zor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya faktörlerini de unutmamak gerekir. Ama burada komploculuğa kaçarak her şeyi dış faktörlerle açıklamak Türkiye'deki siyasi analizcileri tembelliğe sürüklüyor. Onun için önceliği iç dinamiklere vermek gerekiyor."

İsa Tatlıcan - Sabah gazetesi