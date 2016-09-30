Açıklamasına Yeryüzü Doktorları’nın operasyonel süreçlerini aktararak başlayan Güney, “Yeryüzü Doktorları, gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada sunduğu sağlık hizmeti ve ulaştırdığı yardımlarla ülkemizin dünyaya açılan bir yardım kapısıdır. 20 yıldır 40’ın üzerinde ülkede bilfiil yardım çalışmalarına devam etmekte ve halihazırda hem ülkemizde hem de dünyada ihtiyaç olan tüm coğrafyalarda mazlumların yaralarını sarmaya devam etmektedir. Öte yandan bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok partner kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirdik. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Türk Kızılayı, TİKA ve AFAD gibi kurumlarımızla birlikte faaliyetler gerçekleştirdik” diye konuştu.

“15 Temmuz sonrası STK’lara yapılan yardımlar, yüzde 20 ile 25 oranında azaldı”

15 Temmuz sonrası, STK’lara yapılan yardımların yüzde 20 ile 25 oranında azaldığına dikkat çeken Güney, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde tüm STK ve yardım kuruluşlarımızın yanında yer almak daha bir önemli hale gelmiştir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz ülkemizin sivil toplum kuruluşları açısından da çok önemli sınavların verildiği bir gün oldu. Bu süreçte tüm STK’lar ve yardım kuruluşları demokrasiye, hukuka ve devletimize var olan desteğini bir kez daha gösterdi. Biz de tüm bu süreçte halkımızın yanındaydık ve gerek o gün gerekse takip eden günlerde tüm çalışan ve gönüllülerimizle desteğimizi sürdürdük.”

“İnsani yardım kuruluşların itibarının korunması önemli”

Güney, “İçerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde, geleneklerinde yardım ve savunuculuk olan insanımızın değerlerinin sarsılması ve insani yardım kuruluşlarına olan güvenin azalması bizleri ciddi anlamda üzüyor. Çünkü bu kuruluşlar yalnızca ülkemizde değil, din dil ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç olan her bölgeye yardım taşımayı amaç edinmiş kurumlardır. Bu nedenle STK’larımızın her dönemde desteklenmesi, imajlarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yalnızca resmi makamlar ve de ilgili kurumların değil, iyiliğin tüm dünyaya yayılmasını isteyen hepimizin görevi olmalıdır” dedi.

“Bizler dünyada iyiliğin yayılmasını amaç edinmiş kurumlarız”

Güney, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bugün de yolumuza devam ediyoruz, çünkü bizler dünyada iyiliğin yayılmasını amaç edinmiş kurumlarız. Bu nedenle başta basın mensuplarımız olmak üzere tüm yetkili kurum ve kişilerden bizler gibi itibarlı yardım kuruluşlarına karşı daha özenli ve hassas yaklaşmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.