Toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ali Cengiz Koçak, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Terör Araştırmaları Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şevket Ayaz ile birlikte akademik camiadan çok sayıda isim katıldı.

Yaşanan darbe girişimi karşısında devlet yetkililerin ve vatandaşların büyük bir kahramanlık örneği gösterdiklerini vurgulayan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan “15 Temmuz hayatımızda enteresan bir nokta oldu. Bizi kahraman diye tanıtıyorlar, ben bu kelimeyi duyunca mahcup oluyorum. Şöyle bir açıklık getireyim, bizimkisi görevdi. Milleti bu şekilde sokağa indirebilen bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, oraya hiçbir karşılık beklemeden gelen vatandaşlar, şehit olanlar kahramandır. Bizimkisi o kahramanlığın biraz gerisinde, biz görevimizi yaptık. Burada İstanbul Emniyet Müdürü olarak beni ve arkadaşlarımı Allah utandırmadı, buna şükrediyorum. Çok önemli bir olay, Allah muhafaza aklımıza gelenlerin dışında daha kötü şeyler de olabilirdi. Bizim hissedebildiğimiz ve görebildiğimiz şeyler var ama bir musibet bin nasihatten evladır, bu olay da bize büyük bir tecrübe kazandırdı” dedi.

“Çok az lider böyle bir şeyi yapabilirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi halkı meydanlara davet etmesiyle Türk halkının dünyaya büyük bir ders verdiğini belirten Dr. Çalışkan sözlerine şöyle devam etti;

“Liderin ne kadar önemli olduğunu, lidersiz hiçbir şeyin olamayacağını hepimiz biliyoruz. Ama liderin son derece kaliteli ve cesur olması ise bambaşka bir şey. Liderlik yapabilirsiniz ama zor zamanda liderlik yapabilmek çok farklı bir olay. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatı verebilir miydim, bilmiyorum. Geçmişe doğru gidin çok az lider, hakan, padişah, devlet adamı böyle bir şeyi yapabilir. Çok kolay bir karar değil, çok zor bir karardı. Ancak iyi ki o kararı verdi, iyi ki bu millet de ona teveccüh göstererek dünyaya çok önemli bir ders verdi.15 Temmuz’u doğru bir şekilde tahlil etmemiz lazım. Şöyle bir sıkıntı var, Şuanda halka yönelik müthiş bir bilgi bombardımanı yapılıyor. Bu da şu amaçla yapıyoruz, unutulmaması ve unutturulmaması için yapılıyor. Fakat bu şekilde bilgi boca ederek bunu doğru şekilde yapmıyoruz. Basın – yayın organları, ilim adamları ve siyasetçiler bunu düzgün tahlil edip, parça parça doğru şekilde zamana yayarak anlatırlarsa bu 15 Temmuz’un hem önemi hem de önümüzdeki dönemlerde tekrarının yaşanmamasının çaresi olabilir”

“15 Temmuz kahramanları sayesinde bugünleri yaşıyoruz”

Demokrasi ve milli iradeden yana tavır koyarak canı pahasına darbeye karşı duranlar sayesinde bugünlerin görüldüğünün altını çizen İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın “Her daim simetrik davranışlar insanı başarıya götürmez, durumdan vazife çıkarıp asimetrik davranışlar sergilemek kaçınılmazdır. Dolayısıyla o anlamda da değerli emniyet müdürümüzün doğru bir liderlik örneği sergilediğine inanıyorum. Kendilerine ülkemiz, insanlık ve demokrasi adına gerçekten minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Yüzlerce akademik açılış, sayısız projeler, Türkiye’deki 43 milyon eğitim nüfusumuz kısacası bütün sektörler, sizin gibi kahramanlar ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz sayesinde bizler bugünleri yaşıyoruz. Allah sizden razı olsun, gazilerimize Allah sıhhat versin, şehitlerimizin de mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.

“Tarihin akışını değiştirdik”

İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, 15 Temmuz’da devlet büyükleri ve vatandaşların hayatlarını ortaya koyarak büyük bir kaosun önüne geçtiklerini belirterek “Gerçekten ülkemizde hayal edemeyeceğimiz noktada büyük bir kaos yaşanabilirdi. Bunun halkın iradesiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu devlete yürekten bağlı, devletin bekası için hayatlarını ortaya koyan devlet büyüklerimiz ile vatandaşlarımızın sayesinde bu kaosu belki en hafif biçimiyle atlattık. Halkın fikir yapısını oluşturacak kurumlar üniversiteler olması nedeniyle bizler de üniversite olarak darbenin hemen arkasından bu hain olayı tedvin edecek toplantıları düzenledik ve organizasyonları gerçekleştirdik. Mümkün olduğunca da bu olayın, bu yaşananlardan en az hasarla çıkabilmenin yöntemleri nedir, bunların da çalışmalarını gerçekleştirmek üzere yola çıktık” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Nureddin Nebati yaptığı konuşmada darbe girişiminin tarihin akışını değiştirdiğini ifade ederek “15 Temmuz’u ülkemiz için bir ikram olarak görüyorum ve 21’inci yüzyılı kurtaran bir gün olarak görüyorum. O gün hepimiz için bir travmaydı ama o gün toplumun tamamı için bir kahramanlık örneğinin yaşandığı anlardı. Gerçekten tarihin akışını değiştirdik. 21.yüzyılın sonlarına gelindiğinde torunlarımız ‘15 Temmuz’da bir darbe girişimi vardı, o darbe girişiminde babam, dedem, amcam, annem, sokaklardaydı ve vatan, millet için canlarını vermek için oradaydılar.’ diyecekler. 15 Temmuz sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil özellikle Orta Doğu’daki ülkeler başta olmak üzere dünyanın başka ülkelerinde bir değişime neden oldu. Batıdan gelen demokrasi severlere çok güzel cevap verme imkanı oldu“ diye konuştu.