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15 Temmuz’u en iyi anlatan makale belli oldu

15 Temmuz darbe girişimini ve yurdun dört bir yanında darbeye karşı koyulan ulusal direnişi en iyi anlatan İngilizce makaleler belli oldu. 8 ayrı kategoride 24 ödülün verildiği yarışmada dereceye giren isimler toplam 80 bin TL ile ödüllendirilecek. Usta kalemler, 14 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

15 Temmuzu en iyi anlatan makale belli oldu

11 Temmuz 2017 09:47

Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz darbe girişimini ve o gece yurdun dört bir yanında ortaya koyulan ulusal direnişi dünya kamuoyuna anlatmak için düzenlediği Uluslararası İngilizce Makale Yarışması’nda 15 Temmuz gecesini en iyi anlatan makaleler belli oldu. 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren makaleler Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde yayınlanacak. Tüm kategorilerde dereceye giren ilk üç ismin ödüllendirileceği gecede kazanan isimlere toplam 80 bin TL para ödülü verilecek.

“Diğer ülkelere örnek olacak”

Yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada 15 Temmuz direnişinin diğer ülkelere örnek olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimine karşı durarak tarihi dönüm noktasına imzasını atan milletimizin mücadelesini, dünyanın tüm milletlerine ve gelecek nesillere en doğru biçimde anlatılmayı istedik. Bu sebeple 15 Temmuz gecesini uluslararası sahaya taşıyarak milletimizin kaderini belirlediği o anları dünya kamuoyuna duyurmak için Uluslararası İngilizce Makale Yarışması’nı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

8 ayrı kategoride toplam 80 bin TL ödül

Dereceye giren makalelerin çok sayıda dile çevrilerek yayınlanacağını belirten Başkan Aydın, “Amacımız tüm kıtalardaki insanların bu bilgilere ulaşmasını sağlamak. Bu sebeple yarışmada dereceye giren eserler çok sayıda dile çevrilip kitap haline dönüştürülecek. Böylece, milletimizin olağanüstü direnişi hem dünya çapında duyulacak hem de benzeri saldırılarla karşılaşma ihtimali olan diğer devletler de bizim bu tecrübemizden faydalanacak. Çünkü 15 Temmuz direnişi, sadece Türkiye’ye özgü değil tüm insanlığa örnek olacak bir direnişti” ifadelerini kullandı.

Darbe ve direnişin farklı yönlerinin ele alınmasını sağlamak için İngilizce, Arapça, Rusça ve İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde çevrilecek olan makaleler, yarışmaya özel hazırlanmış web sitesinde yayınlandıktan sonra kitap haline dönüştürülecek.


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