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15 Temmuz'u kana bulamak isteyen DEAŞ'lılardan 5'i tutuklandı

Gaziantep'te 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuzu kana bulamak isteyen DEAŞlılardan 5i tutuklandı

25 Temmuz 2017 16:15

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleştirilecek anma etkinliklerine yönelik DEAŞ terör örgütü tarafından silahlı ve bombalı eylemler yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçmiş, bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilen şahıslara yönelik 12 Temmuz 2017 tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda DEAŞ terör örgütü mensuplarının ülkeye giriş çıkış yaparken kullanmak amacıyla hazırladıkları sahte kimlik veya sahte pasaport temin ederek, geçiş yapacakları değerlendirilen 9’ü Türk, 8’i Suriye, 1’i Irak vatandaşı olmak üzere, 2 şahıs Nizip ilçesinde 16 şahıs ise il merkezinde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve üst aramalarında bir adet kuru sıkı tabanca, 1 adet dürbün, bir çift kayıp plaka çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 10’u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Etiketler: DEAŞ


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