Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Raşit Navgasın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları çocuklara anlatmak amacıyla animasyon filmi hazırladı. Yaşananlardan etkilenen Navgasın, çocukların ve gelecek neslin darbe girişimini anlayabilmesi için kolları sıvadı. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda 'Milli İrade' temalı bir animasyon filmi hazırlayan genç animasyoncu, ülkesi için böyle bir çalışma yapmanın gururunu yaşıyor.

"Çocukların bunu ileride idrak edebilmesi için animasyon filmi yaptım"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkesi için yapabilecek bir şey olduğunu düşünerek animasyon yapmaya karar verdiğini ifade eden genç animasyoncu Muhammet Raşit Navgasın, "Animasyonu izlediğimiz zaman oradaki farklı kültürlü, farklı giyinen ve farkşo düşüncedeki insanları yansıtmaya çalıştım. O insanların tek yürek ve vücut olarak darbe girişimini savurduğunu göstermeye çalıştım. Animasyonu aslında ilk başta belgesel veya kısa film gibi daha basit bir şey yapmak istemiştim. Sonra belgesel veya kısa film yaptığın zaman ileriki yıllarda çocukların bunu idrak edemeyeceklerini düşündüm. Bu yüzden çizgi film tarzı bir animasyon yapmaya karar verdim" dedi.

"Hain girişimi iyi anlatırsak, yarınki nesiller daha iyi tarih bilinci ile gelecekler"

Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını belirten Navgasın, "Bugünün çocuklarına biz bu haince girişimi daha iyi aktarırsak, yarın ki nesillere daha iyi bir tarih bilinci ile gelecekler. Bu yüzden bunu çocuklar için yaptım. Sadece onlar için indirgemek istemiyorum ama çocukların daha iyi anlayıp, gelecekte bu ülkenin nasıl bir kumpas içinden çıktığını görmelerini istiyorum. O yüzden bunu çocuklara yaymak istiyorum" diye konuştu.

Doğan Can Cesur