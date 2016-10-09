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15 Temmuz’un darbe vurduğu ikinci el piyasası canlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük kayıp yaşayan ikinci el araç satış piyasası canlandı. Ege’nin en büyük ikinci el galericiler sitesi olan İzmir Otokent’te günde otalama 250 araç satılırken, esnaflar satışlardan memnun. Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "Darbe girişimi bizi yaklaşık 45 gün etkiledi. Ancak kısa sürede toparladık. Satışlarımız arttı. Piyasada canlılık var" dedi.

15 Temmuzun darbe vurduğu ikinci el piyasası canlandı

09 Ekim 2016 09:23
15 Temmuz’un darbe vurduğu ikinci el piyasası canlandı - Tıkla İzle

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ege Bölgesi’nin en büyük ikinci el araç satış sitesi olan Buca Otokent’te satışlarda durgunluk yaşandı. Yaklaşık 2 bin esnafın ve yaklaşık 40 bin satılık aracın bulunduğu sitede, hain darbe girişimi sonrası günlük araç satışı 50’lere kadar düştü. Yaklaşık bir buçuk ay süren bu durgunluk yerini canlanmaya bıraktı. Eylül ayı ile birlikte ikinci el araç satışı tırmanışa geçti. Günlük 300’ün üzerinde araç satışının da olduğu Otokent’te ortalama günlük 250 araç satışı yapılıyor. Canlılığın olduğu ve alıcıların çoğaldığı Otokent’te galerici esnafın yüzü ise gülmeye başladı.

Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Demir: "Darbe girişiminden sonra toparladık"
Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "İkinci el alışverişlerinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir, bir buçuk ay gerileme oldu. Ama daha sonra toparladı. Şu an itibariyle Otokent’te günlük ortalama 250 araç satılıyor. Piyasada yüzde 90 ilerleme var. Esnaflarımız da bu alışverişlerden memnun. Şimdi bir oto pazarında alışveriş yaptığın zaman muhatabın yok. Otokent’e geldiğin zaman esnaflarımızın yeri belli. Esnafın haricinde bir problem olduğu zaman Otokent Başkanlığı’na çıktıkları zaman elimden gelen her şeyi yapıp, esnafla müşteri arasında bağlantıyı kuruyoruz" dedi.

Esnaf satışlardan memnun
Otokent esnaflarından Efes Auto’nun işletmecisi Samet Oğultarhan ise, "Piyasada şu an itibarıyla bir canlılık var. Yazdan çıktık, okulların da açılmasıyla satışlarımız arttı. Yaz ayında piyasa biraz daha durgundu. İkinci el araçlar vatandaşlar için daha uygun geliyor. Sıfır bir araç yerine vatandaşlar, hasar kaydı olmayan, güvenilir bir esnaftan ikinci el araç almak için talep ediyor. Biz de gelen müşterilerimize güvenebileceği bir aracı veriyoruz. Eğer araçta sorun çıkarsa ikinci elde muhatap olacağı bizleri bulabilir. Al satçılarda muhatap bulamazlar. Otokent’teki hareketlilik daha çok alıcılarda. Vatandaşların yüzde 70’i araba satın almak için gelirken yüzde 30’u araba satmak için geliyor. Yaza ve kışa göre araç fiyatları artık değişmiyor. Daha önceleri araç piyasada az olduğu zaman yazları fiyat artıyordu. Ama yaz akış artık piyasada çok sayıda araç var. Onun için fiyatlar üç aşağı beş yukarı aynı" diye konuştu.

Vatandaş ikinci elden yana
Otokent'e araç almak için gelen Mehmet Aksu, "10 gündür araştırma yapıyordum. Sıfır araç alacaktım ancak sıfırların fiyatı yüksek geldi. Alacağım arabanın sıfırı 70 bin lira civarındaydı, temiz ikinci elini ise buradan 51 bin liraya aldım. Bence sıfır araç almaktan ise ikinci el almak daha mantıklı. İzmir’de Otokent gibi bir yer var. Aldığın kişiler belli. Burada esnaflarımız da ilgi ve alaka gösteriyorlar. Araçta herhangi bir sıkıntı çıkarsa muhatabımız var" dedi. 

Atakan Şen - Halil Karahan

Etiketler: ikinci el piyasası


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