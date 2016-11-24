İsmail Hakkı Ürün moderatörlüğünde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı ve ayrıldıktan sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan Turban Yazıcı Otel'de gerçekleşti. Darbe girişimine karşı duruşları ile simge olan kahramanlar Abdullah İrgin, Yaşar Yaldız, İsmet Doğan ve Rukiye Dağ o gece yaşadıklarını, hislerini ve duygularını vatandaşlarla paylaştı. Yoğun katılımın olduğu program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Veysel Çelikdemir'in '15 Temmuz' temalı kum sanatı gösterisi salondakilerden büyük alkış aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris’in 15 Temmuzda büyük rol oynadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak için canla başla çalıştığını ifade etti. Vali Çiçek, “Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dua ediyorum ki Allah vatanımıza, milletimize 15 Temmuz gibi bir geceyi bir daha yaşatmasın. Bu gece konuşurken hüzünlenebilirim. Ama hüznümün nedeni sizin sandığınız değil. Bu vatan böylesine güçlenirken, bu kadar şehit veriyor ve içimizden hainler çıkıyor. Hüznüm bundandır. Cumhurbaşkanımızın tatil yaptığı bu otelin bir villasında bulunduğu o anda hainler buraya bir kalkışmada bulunmaya çalışmış, devletin silahıyla, uçağıyla, helikopteriyle Cumhurbaşkanımıza saldırmak istemişlerdir. Ancak Marmaris ve dolayısıyla Muğla halkı buna müsaade etmemiştir” dedi. Vali çiçeğin konuşması sık sık gençlerin tezahüratlarıyla kesildi.

Programda konuşan ve 15 Temmuz gecesi tek başına Çankaya’da tankların önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Yaşar Yaldız, Başbakan Binali Yıldırım’ın televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra Ankara’ya 90 kilometre mesafede Kırıkkale’deki evinden kalkarak Başbakanlık konutu önüne gittiğini söyledi. Yaldız, “Evde oturuyordum. Televizyondan boğaz köprüsünün kapatıldığını öğrendim. Bu sırada Başbakanımız bu bir kalkışmadır diye açıklama yaptı. Hemen kendi özel aracımla 90 kilometrelik yolu 25 dakikada alarak Cumhurbaşkanlığı konutu önüne gittim. Gittiğimde kimse yoktu. Sanırım biraz hızlı gitmişim. Önemli değildi. Evden getirdiğim bayrakla zırhlı araçların önünde durdum. Önemli olan ölmek ya da kalmak değil, araçları birileri gelene kadar 1-2 dakika yavaşlatabilmekti” dedi.

Programda konuşan bir diğer kahraman ise 15 Temmuz akşamı kocasını kaybeden Rukiye Dağ, oldu. Dağ o tarihte İstanbul’a yeni taşındıklarını ve halen ev yerleştirme telaşında olduklarını belirterek, “Boğaz köprüsünün kapalı olduğunu görünce, PKK terörünü bitirmek için bir şeyler yapılıyor sandım. PKK’nın kökünü kazıyacaklar diye eşimle birlikte düşünmüştük meğer o gece kökünü kazımayı düşündükleri bizlermişiz” dedi.

Vural Efecik