Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 15 Temmuz'un kahramanları darbe gecesini o otelde anlattılar

15 Temmuz'un kahramanları darbe gecesini o otelde anlattılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen ''Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar'' etkinliği darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde yapıldı.

15 Temmuzun kahramanları darbe gecesini o otelde anlattılar

24 Kasım 2016 07:42

İsmail Hakkı Ürün moderatörlüğünde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı ve ayrıldıktan sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan Turban Yazıcı Otel'de gerçekleşti. Darbe girişimine karşı duruşları ile simge olan kahramanlar Abdullah İrgin, Yaşar Yaldız, İsmet Doğan ve Rukiye Dağ o gece yaşadıklarını, hislerini ve duygularını vatandaşlarla paylaştı. Yoğun katılımın olduğu program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Veysel Çelikdemir'in '15 Temmuz' temalı kum sanatı gösterisi salondakilerden büyük alkış aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris’in 15 Temmuzda büyük rol oynadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak için canla başla çalıştığını ifade etti. Vali Çiçek, “Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dua ediyorum ki Allah vatanımıza, milletimize 15 Temmuz gibi bir geceyi bir daha yaşatmasın. Bu gece konuşurken hüzünlenebilirim. Ama hüznümün nedeni sizin sandığınız değil. Bu vatan böylesine güçlenirken, bu kadar şehit veriyor ve içimizden hainler çıkıyor. Hüznüm bundandır. Cumhurbaşkanımızın tatil yaptığı bu otelin bir villasında bulunduğu o anda hainler buraya bir kalkışmada bulunmaya çalışmış, devletin silahıyla, uçağıyla, helikopteriyle Cumhurbaşkanımıza saldırmak istemişlerdir. Ancak Marmaris ve dolayısıyla Muğla halkı buna müsaade etmemiştir” dedi. Vali çiçeğin konuşması sık sık gençlerin tezahüratlarıyla kesildi.

Programda konuşan ve 15 Temmuz gecesi tek başına Çankaya’da tankların önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Yaşar Yaldız, Başbakan Binali Yıldırım’ın televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra Ankara’ya 90 kilometre mesafede Kırıkkale’deki evinden kalkarak Başbakanlık konutu önüne gittiğini söyledi. Yaldız, “Evde oturuyordum. Televizyondan boğaz köprüsünün kapatıldığını öğrendim. Bu sırada Başbakanımız bu bir kalkışmadır diye açıklama yaptı. Hemen kendi özel aracımla 90 kilometrelik yolu 25 dakikada alarak Cumhurbaşkanlığı konutu önüne gittim. Gittiğimde kimse yoktu. Sanırım biraz hızlı gitmişim. Önemli değildi. Evden getirdiğim bayrakla zırhlı araçların önünde durdum. Önemli olan ölmek ya da kalmak değil, araçları birileri gelene kadar 1-2 dakika yavaşlatabilmekti” dedi.

Programda konuşan bir diğer kahraman ise 15 Temmuz akşamı kocasını kaybeden Rukiye Dağ, oldu. Dağ o tarihte İstanbul’a yeni taşındıklarını ve halen ev yerleştirme telaşında olduklarını belirterek, “Boğaz köprüsünün kapalı olduğunu görünce, PKK terörünü bitirmek için bir şeyler yapılıyor sandım. PKK’nın kökünü kazıyacaklar diye eşimle birlikte düşünmüştük meğer o gece kökünü kazımayı düşündükleri bizlermişiz” dedi.  

Vural Efecik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç