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'15 Temmuz'un kahramanlarından İşadamı Esat Ulu, bizleri hiç yalnız bırakmadı'

Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve Babat Aşiret Reisi Hazım Babat, 15 Temmuz Demokrasi kahramanlarından ünlü İşadamı Esat Ulu'ya ziyarette bulundular. Çetiner, “15 Temmuz'un kahramanlarından İşadamı Esat Ulu bizleri hiç yalnız bırakmadı” dedi.

15 Temmuzun kahramanlarından İşadamı Esat Ulu, bizleri hiç yalnız bırakmadı

03 Ekim 2016 13:13

15 Temmuz Askeri Cunta darbesini şiddetle kınadıklarını belirten Nas İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ulu, Türkiye'nin varlığına yönelik bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti. Ulusa yönelik bu yaşamsal tehdit karşısında tarihi bir birlik ve beraberlik sergilendiğini söyleyen Ulu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Atatürk Havalimanı'na gelme durumu söz konusu olunca Bakırköy Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner, havalimanında ve çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi alması gerekiyordu bu durumda Müdür bey bir aylık planı yarım saatte yaptı ve uygulamaya koydu. Cumhurbaşkanımız havalimanına inmeden havalimanın güvenliği en üst seviyede sağlandı. Kanaatimce bu unutulmayacak bir durum çünkü yıllarını askerliğe adamış, paşalık yapmış, harpten harbe koşan biri bile bir anda nasıl böyle strateji geliştirilir, nasıl böyle ivedi bir şekilde güvenlik önlemi alınacağı konusunda Müdür bey kadar başarılı olamaz kuvvetle muhtemel müdür beyinde bu denli ivedi bir şekilde karar alması ve uygulamaya koyması Müdür beyin güneydoğuda görev yılı iki yıl olmasına karşın orada dört yıl kahramanca mücadele etmesinden kaynaklandığına inanıyorum. Bizde o gece elimizden geldiği kadarıyla tankların üstüne çıkarak sivil inisiyatif olarak destek verdik" dedi.

Darbe gecesi her üç dört dakikada bir yeni gelişmeler yaşandığını ifade eden Ulu, " O günün sabahında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun Bakırköy Emniyetine gelip yardım istemesi ile yeni bir süreç yaşandı. Bu süreçte emniyet müdürümüz darbeye karıştıkları tespit edilen rütbelilerin isim listesini alıp özellikle deniz kuvvetlerinde görevli olan rütbeliler üzerinde operasyon yaptırması olası bir faciayı önledi. Yani düşünün 39 ayrı noktaya atış yapmak üzere Gölcük'ten getirilin Yavuz Firkateyni'ni Deniz Kuvvetleri Komutanı onları ısrarla geldikleri yere geri döndürmeye çalışıyor. Düşünün yani o gün Deniz Kuvvetleri Komutanı Bakırköy Emniyet Müdürünün kontrolüne girmemiş olsa halkın toplandığı 39 ayrı noktaya Yavuz Firkateyninden ateş yapacaktı. O gün ve sonra ki günlerde bu pek anılmadı neden anılmadı bilmiyorum ama Deniz Kuvvetleri Komutanı Yavuz Firkateyni'nde ki darbecileri ikna etmeseydi durum çok sıkıntılı olacaktı. Belki de Yavuz Firkateyninde ki darbeciler denizden Atatürk Havalimanına direk atışlar yapılacak ve Cumhurbaşkanını gemiden vuracaklardı" dedi.

“Murat Çetiner darbe gecesi yüreğini siper etti”
Bakırköy Emniyet Müdür Murat Çetiner'in Güneydoğuda kahramanca görev yaptığını belirten Babat Aşiret Reisi Hazım Babat, kendilerinin de Babat aşireti olarak yaklaşık otuz beş yıldır terör örgütleri ile mücadele ettiklerini belirtti. 300'e yakın şehitlerinin olduğunu söyleyen Babat, 15 Temmuz hain darbe gecesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk havalimanına ineceği sırada darbeciler havalimanını ele geçirmeye çalıştılar, Sayın Müdürüm Murat bey o gece yüreğini siper edip onlara engel oldu. Tabiki o gece ismini tarihe altın harflerle yazdıran değerli iş adamlarımızdan Esat Ulu beyden de bahs etmeden geçemeyeceğim. Esat bey gerçekten o gece canını hiçe saydı imkanları dahilinde emniyet teşkilatımızın yanında yer alarak desteklerini sağlamıştır" dedi.

“Esat Ulu bizleri hiç yalnız bırakmadı”
15 Temmuz'da ki kahramanlığından dolayı Esat Ulu'yu bir kaç defa ziyaret ettiğini ifade eden Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner: " Bugün yeniden iş adamımız Esat beyi, bizim her zaman örnek aldığımız Güneydoğunun efsanefi kahramanlarından olan Sayın Hazım Babat ile birlikte ziyarette bulunduk. Hazım Babat büyüğümüzün orada ki mücadelesi gerçekten destansı bir mücadeledir biz onu asla unutmayacağız O Cudi'de, Gabar'da, Beste Derelerde, Beytüşşebap ve Feraşin'de bu mücadeleyi verirken biz de buralarda işin şehir ayağında mücadelemizi imkanlar dahilinde vermekteyiz. Esat Ulu gibi iş adamlarımızda bizim gözümde aynen o dağlarda mücadele veren Hazım Babat'lar gibidir. Sağ olsun o gece hiç uyumadan burada büyük bir destek verdi bizlere, daha olayı öğrendiği ilk andan itibaren zaten beraberdik. Bir Başsavcımızla beraber oturuyorduk , ilk olaya beraber vakıf olduk derhal konu ile ilgili ne yapılması gerekiyor ise ilk görüşmeyi beraber yaptık. Sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı yanımızda oldu. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
 


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