Diğer
Kategoriler

15 Temmuz’un kurgu olduğunu iddia eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek olmadığını ve 15 Temmuz günü yaşananların bir kurgudan ibaret olduğunu iddia eden şahsın yakalandığını açıkladı.

15 Temmuzun kurgu olduğunu iddia eden şahıs yakalandı

16 Haziran 2018 16:37

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Meclisimize, Polis Özel Harekatımıza ve halkımızın üzerine atılan bombaların, paletler altında ezilen insanlarımızın, mermilerin önünde ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıkmak adına kendilerini siper eden insanlarımızın birer kurgu olduğunu, gerçekten uzak ve 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılar nitelikte paylaşım yapan @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan evraktaki isimlerin gerçekle bağdaşmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar tamamlanarak adli makamlara gönderildiği vurgulanarak, "Yukarıdaki bilgiler ışığında yalan olan, gerçek olmayan belgeleri servis ederek halkı kin ve galeyana sevk eden, toplumun milli değerlerini aşağılayan veya değersiz hissedilmesi hedefleyen, vatandaşlarımızın sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanmasını amaçlayan Ermenek 1991 doğumlu İzzet Aşkar isimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Seyid Fatih Poyraz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç