15 Temmuz’un kurgu olduğunu iddia eden şahıs yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Meclisimize, Polis Özel Harekatımıza ve halkımızın üzerine atılan bombaların, paletler altında ezilen insanlarımızın, mermilerin önünde ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıkmak adına kendilerini siper eden insanlarımızın birer kurgu olduğunu, gerçekten uzak ve 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılar nitelikte paylaşım yapan @izzet_askar isimli/rumuzlu twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan evraktaki isimlerin gerçekle bağdaşmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar tamamlanarak adli makamlara gönderildiği vurgulanarak, "Yukarıdaki bilgiler ışığında yalan olan, gerçek olmayan belgeleri servis ederek halkı kin ve galeyana sevk eden, toplumun milli değerlerini aşağılayan veya değersiz hissedilmesi hedefleyen, vatandaşlarımızın sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanmasını amaçlayan Ermenek 1991 doğumlu İzzet Aşkar isimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Seyid Fatih Poyraz

