15 Temmuz’un sembol görüntüsünü çeken İHA muhabiri dünya evine girdi

İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven tarafından genç çifte o tarihi anın fotoğrafı hediye edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci hainlerin teslim olma görüntülerini tüm dünyaya servis eden İhlas Haber Ajansının başarılı muhabiri Oğuzcan Yazar, İhlas Haber Ajansının Adliye Muhabiri Başak Akbulut ile dünya evine girdi. Avcılar Sahilinde düzenlenen düğün töreninde genç çifti, İstanbul’da görev yapan basın mensubu arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğün törenine katılan İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA Şehir Haberleri Şefi Erhan Yılmaz ve İstanbul Bölge Müdürlüğü akşam sorumlusu Yusuf Melikoğlu genç çifte düğün hediyesi olarak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde darbeci hainlerin teslim olduğu o tarihi anın fotoğrafını hediye etti.

Alper Korkmaz

