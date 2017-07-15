Diğer
Kategoriler

15 Temmuz’un sembol görüntüsünü çeken İHA muhabiri dünya evine girdi

15 Temmuz’un sembolü olan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde darbeci hainlerin teslim olma görüntüsünü çeken İhlas Haber Ajansı(İHA) Muhabiri Oğuzcan Yazar, İHA’nın adliye muhabiri Başak Akbulut ile dünya evine girdi.

15 Temmuzun sembol görüntüsünü çeken İHA muhabiri dünya evine girdi

15 Temmuz 2017 10:55

İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven tarafından genç çifte o tarihi anın fotoğrafı hediye edildi. 

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci hainlerin teslim olma görüntülerini tüm dünyaya servis eden İhlas Haber Ajansının başarılı muhabiri Oğuzcan Yazar, İhlas Haber Ajansının Adliye Muhabiri Başak Akbulut ile dünya evine girdi. Avcılar Sahilinde düzenlenen düğün töreninde genç çifti, İstanbul’da görev yapan basın mensubu arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğün törenine katılan İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA Şehir Haberleri Şefi Erhan Yılmaz ve İstanbul Bölge Müdürlüğü akşam sorumlusu Yusuf Melikoğlu genç çifte düğün hediyesi olarak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde darbeci hainlerin teslim olduğu o tarihi anın fotoğrafını hediye etti. 

Alper Korkmaz
 

Etiketler: başak akbulut, İHA, Oğuzcan Yazar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!