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15 TL'lik plastik sandalye makam koltuğu oldu

Geçmiş dönemlerden 3.5 milyon TL'lik borcu bulunan Niğde'nin Dündarlı Kasabası'nın Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan, kırılan makam koltuğunu tamir ettiremediklerini ve yeni koltuğun da bin TL olduğunu belirterek, "Önemli olan koltuk değil, hizmet. Yani bin liralık sandalye yerine 15 liralık bir plastik sandalyeyi bu yüzden tercih ettim" dedi.

15 TLlik plastik sandalye makam koltuğu oldu

24 Kasım 2016 11:52
15 TL'lik plastik sandalye makam koltuğu oldu - Tıkla İzle

2014 yılında Dündarlı Kasabası'na belediye başkanı olarak seçildiğini anlatan Hüseyin Çıkan, önceki belediye başkanları döneminden kalma 3.5 milyon TL'lik borç bulunduğunu söyledi. Belediyenin makam koltuğunun da eski olduğunu ve kırıldığını söyleyen Başkan Çıkan, yeni makam koltuğu almak yerine 15 TL'lik plastik sandalye kullandığını belirtti. Önce koltuğu tamir ettirme yoluna gittiklerini ancak tamir için çok para istendiğini kaydeden Çıkan, "Belediyenin çok yüklü borcu var. Biz de yenisini almak istedik ancak fiyatının bin TL olduğunu söylediler" ifadelerini kaydetti.

Başkan Çıkan, "Bin TL verip de koltuk almanın etik olmadığını düşündüm. Bizler sorumlu insanlarız. Kasabamıza, halkımıza hizmet etmeye geldiğimiz için bu bin lirayı başka işler kullanabiliriz. En azından itfaiyemizin aylık yakıtını bu şekilde karşılarız diye düşündüm. Önemli olan koltuk değil, önemli olan hizmet, yani koltuğumuza oturabilmemiz için borcumuzun olmaması lazım. Ben plastik sandalyede de oturabilirim dedim ve böyle bir şeyi tercih ettim. Yani bin liralık sandalye yerine 15 liralık bir plastik sandalyeyi bu yüzden tercih ettim" diye konuştu.

"Çöpleri bile traktörle topluyorlar"
Başkan Çıkan, belde için bin liranın çok önemli bir para olduğunu vurgulayarak, maddi imkansızlıklardan dolayı bozulan çöp toplama aracını da tamir ettiremediklerini ve çöpleri belediyeye ait traktörle topladıklarını söyledi. Başkan Çıkan, "Çöp arabamız 93 model ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arıza yapıyor. Bu arızaları da devamlı yaptırmak, belediyemizin bütçesi olmadığı için bize çok külfet getiriyor. Çok masraflı olduğu için kasabamızdaki çöplerimizi traktörümüzle topluyoruz. Tabi ki bizim için toplamak da çok zor oluyor. Bununla ilgili yardım istedik, fakat hiçbir yetkili bize destek olmadı" ifadelerini kullandı. 

Mücahit Bilgi


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