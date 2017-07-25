15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Zorba” isimli bale gösterisiyle başladı. Nikos Kazancakis’in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis’in muhteşem müzikleri ile Türkiye prömiyeri art arda iki gece gerçekleştirilecek olan “Zorba” balesini, Ankara Devlet Opera ve Balesi sahneye taşıdı. Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde sahnelenen “Zorba”yı eski bakanlardan İmren Aykut, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, sinema sanatçısı Salih Kalyon ile Tamer Levent’in de aralarında yer aldığı yaklaşık bin 500 kişi izledi.

Eren Ayhan