15 yaşında 50 madalyası var

İlkokul döneminde ağabeyi Murat İlbars'ın desteği ile güreşle tanışan ve 7 yıl içerisinde 50 madalya kazanan 15 yaşındaki Mert İlbars, başarıdan başarıya koşuyor. İlk zamanlar hobi olarak devam ettiği güreşte daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için kendisine meslek edinen İlbars'ın 8 tane Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Bu sene Dünya ve Avrupa şampiyonalarına da katılacak olan İlbars'ın en büyük hedefi olimpiyatlara katılıp Olimpiyat şampiyonu olmak.

"Sırtımı yere getiren olmadı"

8 yaşında ağabeyinin güreş antrenmanına giderken kendisini de götürdüğünü ve güreşle tanışmasının o zaman başladığını ifade eden İlbars, daha sonra antrenörü Çelebi Bayır'la tanıştığını ve hayatının bir anda değiştiğini belirtti. İlbars, "Hocam Çelebi Bayır ile birlikte 7 yıldır aynı şekilde devam ediyoruz. Bu 7 yıllık sürede altın, bronz ve gümüş olmak üzere 50 tane madalya aldım. Bu zamana kadar minikler kategorisinde yarışıyordum. 7 defa Türkiye Şampiyonu oldum. Bu yıl ilk defa doktor raporuyla bir üst kategoride yani Yıldızlar kategorisinde yarıştım ve yine Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldum. Bir hafta önce Uluslararası Zafer Turnuvası'na katıldım ve orada şampiyon oldum. Allah'a şükür kendi sıkletimde daha sırtımı yere getiren olmadı" dedi.

"Antrenörümün emeğini ödeyemem"

Önceleri hobi olarak yapığını, ardından bu sporun mesleği olacağını düşündüğünü belirten İlbars, "Aynı hırsla çalışmaya devam ettim. Antrenörüm yeri geliyor babalık, yeri geliyor ağabeylik yapıyor. Benim üzerindeki emeğini bu tür başarılarla da ödeyemem. Elimden gelenin en iyisi yaparak, antrenörümü ve ailemi gururlandırarak ödemeye çalışacağım" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"

Ailelerin çocuklarını sadece okula değil, spora da yönlendirmelerini istediğini anlatan genç sporcu, "En son İzmir'de düzenlenen zafer turnuvasında şampiyon oldum. Şu an 3 ay sonra yapılacak olan 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Bunun sonucunda hedefimiz 2020 Olimpiyatları. Antrenörümle birlikte 2020 Olimpiyatları'nı hedef belirledik. Bu süreçte birçok şampiyonada da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip altın madalya kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Şansever

