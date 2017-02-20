Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ş.T. ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur M.K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Ş.T., "Bana iftira atıyorlar. Mağdura, 'Dudağından öpmek istiyorum, sevişmek istiyorum, yapmazsan seni burada bırakırım, kurtlar yer' gibi sözler söylemedim. Benden alkol istedi, vermeyince böyle bir iftira atmış olabilir" dedi.

Mağdur M.K. ilk ifadesinde olayı şöyle anlatmıştı: "Sanık ile olaydan bir hafta önce tanışmıştık. Olay günü internet kafeden geliyordum. Sanık ile karşılaştım. Sigara içiyordu, ben de istedim, arabasına bindim. Bira da içiyordu, ben de istedim. Önce vermedi, daha sonra 25 TL verdi, 4 tane bira aldım. Erkilet'in tepesinde içtik, gezdik, dolaştık, eve bırakacaktı. Ben ağzım koktuğu için gitmek istemedim, yürüdüm. Eve geldiğimde annem kokuyu aldı, babana söylerim deyince, ben de sanığın bana zorla içirdiğini söyledim. İçki içerken cinsel tacizde bulunmadı, iftira attım ama dudağından öpebilir miyim dedi ama ben kabul etmedim."

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'hürriyeti alıkoyma' suçundan 3 yıl, reşit olmayan çocuğa içki içirdiği için 6 ay olmak üzere toplam 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Şeref Kahraman