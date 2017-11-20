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1,5 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı sevgisi

Aksaray’da 1,5 yaşındaki çocuğun Türk bayrağını öptüğü görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1,5 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı sevgisi

20 Kasım 2017 11:04

Anne Huriye Özcan, oturdukları odada bulunan sandık üzerindeki bayrağın yere düşmesi sonucu bayrağı yerden alarak önce öpüp sonra sandığa yeniden koydu. Bu sırada bunu gören 1,5 yaşındaki oğlu Şaban Kağan Özcan, annesinin öperek kaldırdığı bayrağı alarak önce defalarca öpüyor, sonra da sallıyor. Ailesinin 10’uncu Yıl Marşı’nı açması üzerine harekete geçen 1,5 yaşındaki Özcan, hemen bayrağı alarak sallamaya başlıyor. Ailesi tarafından görüntülenen ve sosyal medyaya yüklenen Şaban Kağan’ın görüntüleri yoğun ilgi gördü. Sevimliliğiyle dikkatleri çeken 1,5 yaşındaki Şaban Kağan’ın Türk bayrağını defalarca öperken çekilen görüntüleri büyük beğeni topluyor.

Yasin Can 

Etiketler: türk bayrağı

 

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