15 yaşındaki çocuktan günlerdir haber alınamıyor

Oğlunun annesine gitmediğini öğrenen baba Murat Erdem, velayetinin annede olduğu için kayıp başvurusunda da bulunamazken oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Baba Murat Erdem, arkadaşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda gidebileceği her yeri bakmasına rağmen oğlunu bulamadı. Oğlunun arkadaşlarının kendisine oğlunun birkaç arkadaşıyla birlikte Konya’ya gittiğini söylediğini belirten baba Erdem, "Oğlumun üzerinde hiç para bulunmuyor. Konya’ya nasıl gidecek, annesinin evine gitmemiş ve günlerce inşaatlarda yaşamış. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

Arif Kaplan