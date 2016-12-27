Genç ilçesinde kardan dolayı yolu kapanan köylerde, hastaların imdadına koşan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan UMKE ekibi bir başarıya daha imza attı. Ulaşımı olmayan Gözütok köyünde hasta ihbarı alan UMKE ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tam paletli ambulansla bölgeye doğru yola çıktı. Yüksek ateş hastası 1,5 yaşındaki Eren Danış’a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra dönüş yoluna geçti. Ekip, eren bebeği, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir yolcuğun ardından Genç Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.