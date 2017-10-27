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15 yaşındaki kız arkadaşını intihara sürüklemekten gözaltına alındı

Adana'da bir kişi 15 yaşındaki kız arkadaşını intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı.

15 yaşındaki kız arkadaşını intihara sürüklemekten gözaltına alındı

27 Ekim 2017 09:52

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 25 Ekim günü saat 16.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki G.G. isimli kız çocuğu bir apartmanın 6'ncı katındaki havalandırma penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan G.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Bu arada polis olay yerine gelerek konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kız çocuğunun babası Ramazan G. ise polise verdiği ifadede kızının mahallede İbrahim Can Y. isimli genç ile gönül ilişkisi yaşadığını genci defalarca uyarmasına rağmen kızının peşini bırakmadığını intihara teşebbüs etmesinin sebebinin bu şahıs olduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, babanın şikayetçi olduğu genci gözaltına aldı. İbrahim Can Y. ise ifadesinde kızın apartmandan atladığı gün saat 15.00'de parkta buluştuklarını, kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini kızın ise "benden ayrılırsan intihar ederim" dediğini belirterek, "Öyle söyleyince buna inanmayıp yanından ayrılıp gittim. Daha sonra kızın kendini apartmandan attığını öğrendim. Babasının suçlamalarını kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Adli tıp birimden sağlık kontrolünden geçirilen genç, basın mensuplarına, "Bana bir şey sormayın" diyerek tepki gösterdi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, intihar

 

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