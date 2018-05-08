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15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Adana’da 15 yaşındaki genç kız, iddiaya göre intihar mektubu bırakıp, 13’üncü kattan atlayarak hayatına son verdi.

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13üncü kattan atladı

08 Mayıs 2018 22:57

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik bunalımda olan 15 yaşındaki Asude K. ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu yazdı. Asude K. notu yazdıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı. Durumu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Asude K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızdan ise geriye düştüğü yerde bulunan fuları kaldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Süleyman Cenk İdaye - Uğur Dikilitaş

 

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