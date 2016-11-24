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15 yaşındaki kız kardeşi tarafından öldürüldü

Şanlıurfa’da 15 yaşındaki kız kardeşi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

15 yaşındaki kız kardeşi tarafından öldürüldü

24 Kasım 2016 12:58

Polis, kız kardeş, baba ve erkek kardeşi gözaltına alırken ölen kadının kocası aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi daha önceden cezaevine girip çıktığı için evini terk edip baba evine giden 19 yaşındaki Ceylan B., odasında tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. 15 yaşındaki kız kardeşi tarafından vurulduğu iddia edilen Ceylan B., olay yerinde hayatını kaybetti. Ceylan B.’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen cenaze, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis aileyi gözaltına aldı

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Şubesi ekipleri, Ceylan B.’yi vuran kişinin kız kardeşi olmadığından şüphelenerek babasını ve erkek kardeşini de gözaltına aldı. Cinayetin kim tarafından ve neden işlendiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan, Ceylan B.’nin kocasının ise kayıp olduğu ve cinayetle bağlantısı olabileceği ihtimali nedeniyle polis tarafından arandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan
ŞANLIURFA 


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