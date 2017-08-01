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15 yaşındaki kız kayıp

Poğaça almak için iş yerinden çıkan ve bulunamayan 15 yaşındaki Şerifenur Şahinoğlu kayıp.

15 yaşındaki kız kayıp

01 Ağustos 2017 15:30

Geçen Cumartesi günü evinden çıkıp iş yerine giden, daha sonra da poğaça almak için iş yerinden çıkan 15 yaşındaki genç kız, 4 gündür bulunamadı. Emniyet’e bilgi vermelerine rağmen bugğne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiren Ağabeyi Mustafa Şahinoğlu, sarı kısa saçlı; üzerinde pembe tişört, mavi pantolon ve pembe spor ayakkabısı bulunan kardeşinin bir an önce bulunması istedi. Anne Nimet Sahinoğlu da, “O daha 15 yaşında. Kötü insanların eline düşmesinden korkuyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize ya da Emniyet’e ulaşmasını istiyoruz” dedi. 

Selma Kara


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