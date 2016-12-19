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15 yaşındaki kızla zorla ilişkiye giren sanığa 10.5 yıl hapis

Kayseri'de 15 yaşındaki kızı, arkadaşlarının bulunduğu eve götüren ve burada uyuşturucu madde aldıktan sonra zorla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 17 yaşındaki gence 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.


19 Aralık 2016 14:21

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık D.Ö.(17) Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.
17 yaşındaki tutuklu sanık D.Ö. mahkemede sorgu ve savunmasında, "29 Ekim'de tatil günü buluştuk. Arkadaşlarımızın bulunduğu eve gitmeye karar verdik. İlk önce L.B. gitti. Arkasından ben gittim. Arkadaşlarla hep birlikte oturuyorduk. L.B. kendi isteğiyle başka odaya geçmek istedi. Camı kırık olan bir odaya geçtik, orada biraz yakınlaştık, sadece öptüm, o sıra arkadaşım içeri girdi. İlişkiye girmedik, buralara kadar geleceğini tahmin bile etmedim" diye konuştu.

Önceki celse duruşmaya katılan 15 yaşındaki mağdur L.B. ise pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Tatil günü buluştuk. Kocasinan İlçesi Sivas Caddesi üzerinde arkadaşının evi vardı. Bana 5 dakika kendisi madde kullanmak için çıkalım dedi. Ben de kabul ettim. Arkadaşları ile bunlar madde kullandı. Elimden tutup başka bir odaya götürdü. Kolumdan tuttu, üzerimi çıkarıp 'İçeridekilere fotoğrafını çektiririm' deyince korktum, bana zorla tecavüz etti. Yaklaşık 20-25 dakika odada kaldık. Biraz bağırdım ama son kat olduğu için kimse duymadı. Diğer odadakiler de uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdikleri için duymadılar. Sanığın böyle bir şey yapacağı aklımdan geçmedi" şeklinde konuşmuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 17 yaşındaki tutuklu sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. 

Şeref Kahraman

Etiketler: 10.5 yıl hapis, 15 yaşındaki kız, Kayseri


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