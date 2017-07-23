15 yaşındaki lise öğrencisi, yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 18 Temmuz Salı gecesi Kepez Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilenbilgiye göre, yaz aylarında bir marketin servis elemanı olarak çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İbrahim Oğuz, akşam 23.30 sıralarında servis için gittiği yerden iş yerine doğru bisikletiyle dönüşe geçti. İş yerine yakınlaştığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen gence Zekeriya B. idaresindeki 34 ZJ 0064 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan İbrahim Oğuz’a o sırada markette olduğu öğrenilen özel bir hastanenin sağlık personeli müdahale etti. Yaralı genç, yoldan durdurulan bir araçla özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç, iki günlük yaşam mücadelesini ise kaybetti. Ailesi tarafından adli tıp morgundan alınan Oğuz, gözyaşları arasında Masa Dağı Çankaya Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, kazadan sonra İbrahim Oğuz’un götürüldüğü hastaneye gelen sürücü Zekeriya B. ise polis tarafından gözaltına alındı.